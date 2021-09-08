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  • Discovery Science HD

    Бродкастер: Perissac

    16:14
    Взрывая историю. 4 с. - «Тайны великого храма Древнего Египта»
    17:02
    Как устроена Вселенная. 2 с. - «Реальны ли черные дыры?»
    17:50
    Как устроена Вселенная. 3 с. - «Двойное солнце: тайны других планет»
    18:40
    Как устроена Вселенная. 4 с. - «Уран и Нептун: восход ледяных великанов»
    19:30
    д/с Как это устроено: автомобили мечты. 10 с. - «Bmw m6»
    19:55
    д/с Как это устроено: автомобили мечты. 11 с. - «Rolls-Royce Dawn»
  • ТВЦ

    Бродкастер: КуроМякки

    15:05
    Т/с "Вскрытие покажет", 31 и 32 с.
    16:55
    "90-е". "В завязке".
    17:50
    События.
    18:15
    Х/ф "Улики из прошлого. Индийская невеста".
  • Домашний

    Бродкастер: Lambdaokun87

    14:50
    Х/ф "Пробуждение любви", 1-4 с.
    19:00
    Премьера. Х/ф "Корзина для счастья", 1-4 с.
  • Рен ТВ

    Бродкастер: Lambdaokun87

    16:30
    "Новости".
    17:00
    Премьера. "Тайны Чапман".
    18:00
    Премьера. "Самые шокирующие гипотезы".
    19:00
    "Экстренный вызов 112".
    19:30
    "Новости".
    20:00
    Х/ф "Я - легенда".
  • Пятница!

    Бродкастер: Geniviewa93

    16:00
    Четыре свадьбы, 1 сезон, 10 эп.
    17:40
    Четыре свадьбы, 1 сезон, 14 эп.
    19:00
    Премьера. Пацанки, 6 сезон, 6 эп.
  • Че

    Бродкастер: Perissac

    16:10
    "Охотники".
    17:50
    "Улётное видео".
    18:40
    "Невероятные истории".
    19:05
    "Дорожные войны". Лучшее.
    19:55
    "іТопчик".
    20:40
    "Дорожные войны 2.0".
  • 2x2

    Бродкастер: КуроМякки

    16:45
    м/с Губка Боб Квадратные Штаны. Довозить до слез / Власть глупцов
    17:10
    м/с Губка Боб Квадратные Штаны. Байкеры / Заклятые друзья
    17:40
    м/с Губка Боб Квадратные Штаны. Розовый воришка / Сквидди-пупс
    18:10
    м/с Губка Боб Квадратные Штаны. Самый лучший день / Подарок друга
    18:30
    Новости 2Х2
    18:35
    Апгрейд ТВ
  • Звезда

    Бродкастер: Perissac

    16:02
    т/с МУР. 1944. ч. 3
    17:01
    т/с МУР. 1944. ч. 4
    18:00
    Новости дня
    18:30
    Специальный репортаж
    18:50
    Подпольщики. Бумеранг для палачей
    19:40
    Легенды телевидения. Крылов Дмитрий
  • ТНТ Music

    Бродкастер: Lambdaokun87

    16:10
    Плей-лист
    19:00
    Big News
    19:10
    Плей-лист
  • РБК

    Бродкастер: Lambdaokun87

    16:45
    ЧЭЗ совет.
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    Главные новости.
    17:10
    Рынки. Сейчас.
    17:20
    Эксклюзивное интервью.
    17:45
    ЧЭЗ совет.
    18:00
    Главные новости.
  • Мир

    Бродкастер: MonteZott

    16:20
    Дела судебные. Новые истории
    17:00
    Мировое соглашение
    18:00
    Дела судебные. Битва за будущее
    19:00
    Новости
    19:25
    Игра в кино
    20:10
    Слабое звено
  • Пятый канал

    Бродкастер: MonteZott

    16:30
    Т/с "Легавый", 20 с.
    17:30
    "Известия".
    17:45
    Т/с "Спецотряд "Шторм". "Скандал в большом семействе".
    18:45
    Т/с "Спецотряд "Шторм". "Презренный металл".
    19:45
    Т/с "След". "Неустановленное лицо".
    20:40
    Т/с "След". "Паразит".
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08.09.2021
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Первое торрент телевидение

Что такое torrent знает практически каждый пользователь Интернет. Многие уже опробовали технологию P2P, установили себе торрент-клиент и используют его для скачивания файлов из торрент-сетей.

Torrent технологии активно развивались, и сейчас они позволяют не только скачивать файлы, но и смотреть живые онлайн трансляции на вашем компьютере! Портал "Первое торрент телевидение" построен именно на этих технологиях. Все онлайн трансляции обеспечены P2P сетью состоящей из многих пользователей, которые смотрят одни и те же каналы.

У этого способа просмотра есть много плюсов, главный - это просмотр трансляций без тормозов! Благодаря многим пользователям сети P2P сервера не перегружены, весь трафик распространяется между самими пользователями сети P2P. Благодаря этому, этот портал не боится перегрузок и способен выдержать любое спортивное событие!

Обращаем Ваше внимание, что для просмотра ТВ на этом портале требуется установить Ace Stream Media клиент (бывшее название Torrent Stream). Подробнее об установке можно узнать в разделе "Как смотреть?".

Данный портал является торрент-трекером, обеспечивающим управление обменом данных трансляций между пользователями. Мы не отвечаем за качество трансляций, их содержимое и за бесперебойность их работы.

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